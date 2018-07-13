港股直擊 即巿股評

港股今日先高後回，恒指高開208點後，最多升234點，見28715點補回周三(11日)的下跌裂口，之後升幅收窄，尾段曾僅升19點，收市升44點或0.2%，報28525點，收高於10天線(約28492點)，成交額僅844.57億元，為一個月最低。A股個別發展，滬指跌0.23%，報2831點，全周累彈3.06%；深成指升0.58%。

北水流入急增，滬深兩市「港股通」合計流入4.53億元(人民幣‧下同)，較上日的43.33億元大減89.5%。

神華(01088)連日遭北水掟貨，今日錄2.9億元淨賣出，4個交易日內累計錄7.88億元淨沽。

北水對內銀的熱情亦冷卻，建行(00939)錄1.31億元淨沽；工行(01398)有2623萬元淨賣出；中行(03988)錄1.16億元淨沽。

另外，友邦(01299)今日低收0.2%，錄2.23億元淨沽。舜宇(02382)有3668萬元淨賣出。

個別科網股獲追捧，金山軟件(03888)錄5612萬元淨買入；阿里系的阿里健康(00241)有3463萬元淨買入；金蝶國際(00268)有776萬元淨買入。不過，龍頭騰訊(00700)錄1997萬元淨賣出。

長飛光纖光纜(06869)今日錄3753萬元淨買入。長飛A股已公布招股結果，上市定價26.71元，網上發行超額認購5129倍，中籤率僅0.058%。

中興(00763)今日吐1.4%，獲3092萬元北水淨買入。

五龍電動車(00729)引資神州租車(00699)，今日復牌飆29%後倒挫9.3%，獲2124萬元北水淨買入。

頤海國際(01579)今日創新高，收市升逾5%，見北水淨買6039萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 神華、騰訊、工行、友邦、建行、阿里健康、舜宇、吉利、石藥(01093)和中行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、金蝶、五龍電動車、騰訊、頤海國際、金山、阿里健康、長飛、融創(01918)和李寧(02331)。