重要通告 港股直擊

丘鈦科技(01478)更新盈利警告，預期截至6月底止，中期將可能錄得虧損約5000萬元 (人民幣‧下同)，去年同期錄得盈利2.02億元。

該公司此前發盈利警告指，股東除稅前應佔綜合溢利可能按年減少約50%或更多。

董事會認為，盈利警告轉變，主要是人民幣兌美元滙率近期大幅貶值，導致外滙虧損較盈警公告日所預測為多，同時攝像頭模組於今年5、6月份的實際銷售總量較預測少，以及攝像頭模組和指紋識別模組的產品結構優化進度較預期為慢。

該公司預期8月中下旬公布中期業績。