即巿股評 港股直擊

筆者前周提到，港股短線已處於調整末段，再大跌空間有限，7月份出現報復性反彈機會相對較高。恒指先後在7月5日及7月11日於27830點及28013點築成小雙底，並曾一度反彈至28981點，走勢大致與預測吻合。本月餘下時間以至8月份，大有機會繼續在28000點至29500點之區間徘徊。

若然單從大市基本因素來看，目前的估值完全說不上昂貴，至於股市處於「低氣壓」之中，可說是由美國總統特朗普一手一腳做成，故真是「做人又係你，做鬼又係你」。筆者今年一直看好新能源股以及基本金屬股，就簡單地以華能新能源(00958)及鞍鋼(00347)作例子。

政治風險凌駕基本因素

從華能新能源近月公告可見，其4月、5月及6月份發電量，按年分別增長20%、4.2%及2%，若然截至6月底止半年計，其總發電量較去年同期上升14.7%至約1361萬兆瓦時。在業務層面，華能新能源可說交足數；在估值層面，其現價相對預測市盈率(P/E)及預測市賬率(P/B)僅6.1倍及0.8倍，兩者分別低於歷史中位數0.4及0.9個標準差。

至於鞍鋼則於7月12日發盈喜，預計今年上半年純利按年大幅增長91.6%至34.92億元人民幣，估計每股盈利為0.483元人民幣。鞍鋼解釋，盈喜主要由於供給側改革成效在鋼鐵行業持續顯現，鋼材市場總體向好，鋼鐵行業維持較高的盈利水平。如以半年純利推算全年表現，並保守地以每100港元兌90元人民幣之滙率計算，鞍鋼現價相對今年預測P/E僅6.7倍。

貿易戰對內地潔淨能源行業有影響嗎？美國向中國進口商品一而再地加徵關稅，對鋼鐵股帶來打擊嗎？人民幣回到貶值之路，企業將人民幣折回港紙，大幅拖低企業盈利了嗎？從企業盈利表現來看，似乎跟現時大市氣氛有背馳之兆。路透曾於6月18日至29日分別向歐美日共49位基金經理及投資總監進行調查，發現其環球股票比例降至年內最低的46.8%，而現金水平則升至2017年3月以來最高的5.4%。

當中不少基金經理以兩個P去形容今年整體投資情況，第一個P是Profits，第二個P是Politics。概括而言，基金經理總體的看法是，環境經濟基本因素向好，對風險資產緒如股票及商品有正面作用，儘管特朗普的不定向政策會影響金融市場，但企業盈利、經濟以及消費者行為並未有太大改變。事實上，無論基本因素多麼理想，在企業盈利尚未壓倒政治風險成為市場焦點之前，政治風險實在凌駕一切。

多做多錯唔做唔錯

假如目前的情況正如筆者判斷的話，現時可說是處於「多做多錯、少做少錯、唔做唔錯」的階段。股票市場日日開門做生易，離場一會不失為一件好事，正如筆者早於6月15日的文章《生意淡薄不如賭博 世界盃冠軍吼法國》，已表明這段時間專心觀看世界杯，比日炒夜炒更理想。

文末回說世界盃，筆者在一個月下注法國成為冠軍，在浪漫與激情欠奉的情況下順利進入決賽。筆者認識不少朋友喜歡場場賭，賭大細、賭上下盤、賭主客和，拉勻計輸多贏少。投資與賭博有時確有相似之處，場場賭就似day trade客，市況「就」當然贏開巷，市況「唔就」輸死未天光。投資與賭博的唯一目的，乃是贏錢，一賠七能否笑到最後，周日揭曉。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。