港股直擊 即巿股評

隔夜美股升逾兩百點，納指更創新高，帶領港股今早曾升逾兩百點，再度重上十天線，惟內地上證今早偏軟，港股升勢亦放緩，半日只升164點收市。

受美股急升刺激，恒指甫開已升208點報28689，開市已重返十天線，早段最多升234點，高見28715，惟上證下挫，恒指升幅大縮至僅96點，低見28577。不過，內地11時公布的出口數據優於預期，港股重拾動力，最終中午仍在28600上收市。恒指中午收報28645點，升164點或0.58%，大市成交額448.9億元。

國企指數中午收報10799點，升46點或0.44%。

A股個別發展，上證半日跌0.12%；深成指則升0.68%。

藍籌股普遍造好。騰訊(00700)半日升0.6%；建行(00939)漲0.4%；滙控(00005)升0.6%；港交所(00388)走高0.5%；友邦(01299)漲0.5%；昨日北水淨沽盤最多的神華(01088)，半日跌1.2%，為表現包尾藍籌。

內需消費股：資金追捧內需概念，蒙牛(02319)揚4.7%，升幅更冠絶藍籌；萬洲(00288)升3.9%；旺旺(00151)升2%；康師傅(00322)升2.9%；統一(00220)升3%；H&H(01112)升4.8%。

半新股：今早當炒。昨日上市遠高招股價九成八的恒偉(08219)，今早再度熱炒，半日勁升21.2%；同樣上市翌日的人和科技(08140)及映客(03700)，股價分別勁升22.4%及13.6%； 小米(01810)突破20元大關，半日勁升9.3%；紫元元(08223)亦勁飆17.8%；連帶平安好醫生(01883)亦抽高9.5%。

焦點股份

華晨(01114)：市場仍擔心華晨在華晨寶馬持股比例下降，今早續捱沽，半日倒挫4.7%。

威高(01066)：參與H股全流通試點的威高，今早再發力，一度抽升12.3%，高見6.32元，半日仍飆10.7%。

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