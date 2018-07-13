即巿股評 港股直擊

噚日講過中國海洋石油(00883)喺日線圖上形成一個「三角形」出嚟，今日再睇，中海油粒燭仍然喺呢個「三角形」裏面，就由得佢繼續係個觀察名單度先啦。

又再睇返個市，噚日恒指高位一度升穿過條10天線，但可惜最後收市計都係低收於10天線；下晝約5點嘅時候，同事大嗌「嘩！彩虹呀！」然後成班友仔(包括我)拎埋個電話走去落地玻璃係咁影。

雨後天晴見彩虹，可能都講緊恒指今日個市況，早排穿完28000點之後，再用一條倒轉咗嘅彩虹，即係「疑似圓底」向上兜緊。

今朝早恒指開市報28689點，升209點開市；喺開市後頭嗰5分鐘就升到暫時所見嘅高位28715點，呢一吓就將周三(7月11日)個下裂口完全補晒。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，用返頭先mark底嘅28654點計數，上方熊證最貼價嘅係28900至28999點，呢度有相當於427張期指，若然現價向上升345點的話，就可以食到呢一批街貨；再比多100點就發達啦，因為喺29000至29099點呢度有1598張期指，如果大市真係上得到呢個位去食嘅話，同時表示大市將會升穿20天線/保歷加通道中軸，如是者恒指將由保歷加下降通道升返上去保歷加上升通道，「倒轉彩虹」就更加成立。(估架啫！)

再睇埋下方嘅牛證，最貼價嘅係28200至28299點，呢度有相當於85張期指，同樣地用返頭先個現價比度，只係要價露下行454點就可以落到嚟呢度食晒啲貨。用同樣嘅點數去量，上行定下行邊邊值博率高啲？

恒指Call(21911)，行使價29088點，屬輕微價外輪，且槓桿同引伸都適中，按一貫入市策略，即吼恒指5分圖見超賣見落場。依家10點35分，恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)由超買回落至中軸水平，等多陣啦。維持小注策略，因為...你依家望出街睇吓個天，噚日有彩虹都唔代表今日會再放晴。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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