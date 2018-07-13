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今日 10:51 港股直擊 即巿股評

【異動股】迅銷季績省鏡 現乾升近7%

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服裝零售商UNIQLO母公司迅銷(06288)季績省鏡，股價應聲炒上，最高見過36元，大升7.46%，現造35.8元，仍抽升6.87%，惟成交金額32.09萬元。

迅銷截至今年5月底止，首財三季應佔溢利增23.5%至1483億日圓，單計第三財季，溢利更急增93%至441億日圓。

迅銷季績突出，亦帶挈服裝供應商申洲(02313)股價升1.75%，報99元；超盈(02111)亦走高1.26%，造2.41元。

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