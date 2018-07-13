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今日 09:15 重要通告 港股直擊

HPC購星商業物業權益

HPC Holdings(01742)宣布，向主席王應德及營運總監施建華收購Regal Haus的51%權益，總代價51萬坡元。

收購完成後，Regal Haus的股東注資總額將增至420萬坡元，其中HPC以股東貸款方式注入163.2萬坡元。

Regal Haus以1350萬坡元購入位於新加坡Kung Chong Road的物業，佔地面積1623.4平方米，擬重建為商業樓宇，預計重建成本750萬坡元，預計該項目總成本2100萬坡元。

完成後，部分商業樓宇擬作集團辦公室，其餘部分將會出租。

 

下載港交所通告原文

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