港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市反彈，當中納指破頂。港股昨日回升169點後，今早可重上十天線。

道指收市升224點或0.91%，報24924；標普500指數升24點或0.87%，報2798；納指飆升107點或1.39%，收報7823點創收市新高。

美國首次申領失業救濟人數上周減少1.8萬人，至21.4萬人，數據勝預期。

貿易戰方面，美國財長努欽出席國會聽證會：美中可重啟貿易談判，首要是中國作結構性改革。國會議長瑞安(Paul Ryan)則批評總統特朗普的貿易政策，表示白宮的關稅措施以及退出部分貿易組織，將會損害本土經濟，削弱美國的影響力。

另外，聯邦儲備局主席鮑威爾(Jerome Powell)在媒體訪問中表示，美國經濟良好，通脹正在觸及聯儲局目標2%，惟目前仍不足以宣告勝利，通脹目標仍未全面實現，若利率超長期維持在超低水平，將會導致通脹太高，並且出現資產泡沫及樓市泡沫。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍高於本港上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報74.64元，較本港上日收市高1.54元；騰訊(00700)ADR收報384.1元，高4.1元；國壽(02628)ADR收報19.86元，高8仙；中海油(00883)ADR收報12.98元，高4仙；中石油(00857)ADR收報5.72元，低3仙；中石化(00386)ADR收報7.02元，高1仙；中移動(00941)ADR收報70.16元，高0.46元；聯通(00762)ADR收報9.49元，高7仙；中電信(00728)ADR收報3.56元，高2仙。

ADR港股比例指數收報28682點，升201點或0.7%。夜市期指收報28628點，升141點，較昨日恒指收市高水147點。恒指昨收報28480點，回升169點或0.6%，惟未能站穩10天線(約28490點)。

焦點板塊

科技股：隔晚美國科技股造好，推動納指創收市新高。明星科技股股亞馬遜和Facebook創新高。中概股方面，阿里巴巴升1.4%；百度升3.9%；愛奇藝飆10.75%。留意本港科技股反應。

焦點股份

中信証券(06030)：公布業績快報，按中國會計準則，截至今年6月底止，上半年盈利55.86億元人民幣，按年上升13.38%，每股盈利0.46元。

麗珠醫藥(01513)：發盈喜，預期截至6月底止中期業績，歸屬於上市公司股東淨利潤介乎6.05至6.55億元人民幣，按年上升20%至30%。

鞍鋼(00347)：發盈喜，預期截至今年6月底止半年盈利約34.92億元人民幣，將按年上升91.55%。去年同期盈利為18.23億元人民幣。

新股：三隻新股今早上市，耀才暗盤價均上升。香港私立中學輔助教育服務供應商精英匯集團(01775)暗盤升23%；休閒包及背包製造商其利工業(01731) 暗盤升4.49%；營運內地線上信用卡管理平台的51信用卡(02051)暗盤升4.12%。

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