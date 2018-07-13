即巿股評 港股直擊

中美貿易戰再添變數，美國總統特朗普於香港時間本周三清晨六時許在美股收市後宣佈準備額外向2000億美元中國貨加徵一成關稅，於公眾諮詢完成後，預料最快可於9月實施。另外，特朗普早前曾揚言，如果中國報復，將向所有由中國入口的貨品徵稅，涉及超過5000億美元；與他在美國於7月6日實施向中國的340億美元貨品徵稅生效後，提到還有2000億和3000億美元的徵稅清單言論吻合。單是2000億美元貨品的徵稅消息，經已震跌當日中港股市，上證指數跌1.76%，收報2777點，再次失守2800點；恒指則跌近1.3%，收報28311點，這是過去五個交易日第二低收市指數。而基於後續3000億美元的徵稅清單出台機會大，預期對中港股市將帶來極為負面影響，如此形勢到底還有好的投資選擇嗎？

股息率不少於六厘

筆者認為現時應考慮買入基本面良好，同時股價處於低迷的股份，留意到中信銀行(00998)具備以上兩項條件。論到基本面，集團的主要業務為：提供公司及個人銀行服務、從事資金業務，並提供資產管理、金融租賃及其他非銀行金融服務。就著國內銀行業而言，業務增長緩慢，全國性銀行盈利增長率每年普遍為5%至8%，低增長與中國的內地居民生產總值增長率(GDP) 有關，故此如今最大挑戰，相信是中美經貿關係持續惡化會否拖慢今明兩年中國經濟增長進程。不過若是以收取股息角度出發，按本周三(7月11日) 收報4.82元，以及去年每股股息折合為0.3129港元，計出股息率為6.49%。參考今年第一季較去年同期每股盈利增長近9% (0.23 → 0.25元)，即使假設未來三年業績沒有增長，預期以現價進場在未來三年股息率均不少於6%，即或股價不見上揚，至少可以對抗通脹，屬於防守性較高的投資。

分析現時股價定位

再看股價表現，此股於去年底收報4.9元，於1月29日高見6.82元，創32個月(自2015年5月29日) 新高，當時一個月升近四成，再於2月5日高見6.79元，形成「雙頂」，之後股價無以為繼，於本周三(7月11日)收報4.82元，比去年底的4.90元還低逾1.60%。另想指出2016年底收報4.93元，即現價較一年半前股價還要低，但於2016年和2018年第一季分別每股盈利為0.23和0.25元人民幣，增長8.70%；若計入人民幣兌港元的滙率因素，盈利率上調至22.23%，若全然反映到股價上，每股合理值為5.96元，相對4.82元潛在升幅不少於23%。另想指出年初至今其中五間券商瑞信、花旗、滙豐、麥格理和興業金融證券對中信銀行目標價預測介乎6.00至6.50元，可見筆者提出的每股合理值已屬保守預算。反過來看，今年低位4.63元 (見於7月5日) 創2016年7月11日以來新低，而4.82元較4.63元差距不足4%，即或以2016年低位4.00元 (僅見於2月12日) 作比較，潛在跌幅僅約17%，計入上述股息率不少於6%之考慮，預期賬面虧損最多只有12%，反映現價進場風險不大。

屬中長線投資性質

於7月11日收報4.82元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於4.4元或以下買入；保守者則可於4元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為6至6.5元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，遇上股價下挫時未必短期見回穩，所以投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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