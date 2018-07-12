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經營「煌府」中式酒樓的首灃控股，上載初步招股文件，擬本港主板上市，保薦人為申萬宏源融資(香港)。

該公司以「煌府」及「煌苑」品牌經營18間中式酒樓，提供粵式餐飲服務及宴會服務，尤其是婚宴服務。截至今年3月底止，收益7.7億元，按年上升21.26%；盈利5298.2萬元，按年增長31.57%。

上市集資所得淨額將用於截至2021年3月底開設合共9間酒樓，翻新現有酒樓、推廣品牌及婚宴服務等。

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