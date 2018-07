即巿股評 港股直擊

千百度(01028)昨日收市後公布,核數師德勤已於7月10日即時辭任核數師,德勤表示考慮過現時工作流程的核數費用水平及可動用內部資源,所以要辭任。

核數師即時辭任本來就少見,容易令人猜測賬目情況。辭職的時間點就更為敏感。

根據千百度5月31日的公布,當時預期不遲於7月26日寄發以約15億元收購House of Fraser約51%股權的交易通函,距德勤辭任的7月10日只剩17個工作天。

House of Fraser的困局

千百度收購House of Fraser在港沒有引起很多關注,在英國卻是大事。擁有169年歷史的House of Fraser為英國本土有一定影響力的百貨公司。

B疊戴Sir的《蠱壇辨虛實》早於5月18日《千百度收購會否做冤大頭?》分析過千百度的收購作價,不詳述。

要補充的是目前持有House of Fraser 89%股份的南京新街口百貨(600682.SH),其大股東三胞集團董事長袁亞非,有一個妹夫叫陳奕熙,為千百度主席。

稅項飆升

三胞集團早於2014年買起House of Fraser,為內地民企首次入主英國零售品牌,生意愈做愈差,當中去年轉蝕3700萬英鎊,其中一個原因是2017年英國進行稅改,降低中小企的營業房産稅(Business rates),相對增加大型企業徵稅。集團牛津街旗艦店的營業房産稅由16/17財年的296萬英鎊,飆升至17/18財年的430萬英鎊。集團整體在16/17財年繳交3800萬英鎊營業房産稅,預期18/19年財年升至4030萬英鎊。

所以House of Fraser在6月上旬已經動用《破產法》中的「公司自願重整程序」(company voluntary arrangement),6月下旬更公布旗下51家分店中,有31家要關閉,並爭取另外10家減租。這決定直接裁減2000個職位,關連品牌職位更預期會減少4000個。這新聞當日佔據BBC的頭版。

大環境方面,英國零售業聯盟(BRC)周二(10日)公布,6月總體零售銷售按年增長2.3%,增幅較5月份的4.1%放緩,即使世界盃效應也谷不起零售。

千百度今日午後曾跌6%,見1.74元創6年低,收市前拗腰,僅跌0.5%。集團管理層除了忙著換核數師,也要好好思考這份交易通函要怎樣寫?

陳鎮強

信報投資研究部

[email protected]