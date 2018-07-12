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千百度(01028)昨日收市後公布，核數師德勤已於7月10日即時辭任核數師，德勤表示考慮過現時工作流程的核數費用水平及可動用內部資源，所以要辭任。

核數師即時辭任本來就少見，容易令人猜測賬目情況。辭職的時間點就更為敏感。

根據千百度5月31日的公布，當時預期不遲於7月26日寄發以約15億元收購House of Fraser約51%股權的交易通函，距德勤辭任的7月10日只剩17個工作天。

House of Fraser的困局

千百度收購House of Fraser在港沒有引起很多關注，在英國卻是大事。擁有169年歷史的House of Fraser為英國本土有一定影響力的百貨公司。

B疊戴Sir的《蠱壇辨虛實》早於5月18日《千百度收購會否做冤大頭?》分析過千百度的收購作價，不詳述。

要補充的是目前持有House of Fraser 89%股份的南京新街口百貨(600682.SH)，其大股東三胞集團董事長袁亞非，有一個妹夫叫陳奕熙，為千百度主席。

稅項飆升

三胞集團早於2014年買起House of Fraser，為內地民企首次入主英國零售品牌，生意愈做愈差，當中去年轉蝕3700萬英鎊，其中一個原因是2017年英國進行稅改，降低中小企的營業房産稅(Business rates)，相對增加大型企業徵稅。集團牛津街旗艦店的營業房産稅由16/17財年的296萬英鎊，飆升至17/18財年的430萬英鎊。集團整體在16/17財年繳交3800萬英鎊營業房産稅，預期18/19年財年升至4030萬英鎊。

所以House of Fraser在6月上旬已經動用《破產法》中的「公司自願重整程序」(company voluntary arrangement)，6月下旬更公布旗下51家分店中，有31家要關閉，並爭取另外10家減租。這決定直接裁減2000個職位，關連品牌職位更預期會減少4000個。這新聞當日佔據BBC的頭版。

大環境方面，英國零售業聯盟(BRC)周二(10日)公布，6月總體零售銷售按年增長2.3%，增幅較5月份的4.1%放緩，即使世界盃效應也谷不起零售。

千百度今日午後曾跌6%，見1.74元創6年低，收市前拗腰，僅跌0.5%。集團管理層除了忙著換核數師，也要好好思考這份交易通函要怎樣寫？

陳鎮強

信報投資研究部

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