港股直擊 即巿股評

中港股市今日回升，港股先低後高，早段跌過94點，其後倒升，午後曾升302點，見28614點，收市升169點或0.6%，報28480點，惟未能站穩10天線(約28490點)，成交額911.83億元。A股方面，滬指彈2.16%，報2837點；深成指彈2.77%。

北水流入急增，滬深兩市「港股通」合計流入43.33億元(人民幣‧下同)。

資金猛追兩隻重磅內銀，建行(00939)錄7.04億元淨買入；工行(01398)錄6.21億元淨買入。另外，招行(03968)錄近2.38億元淨買；農行(01288)錄8756萬元淨買；中行(03988)錄近307萬元淨買。

舜宇(02382) 6月手機鏡頭出貨量飆83%，股價收市飆6.7%，錄2.83億元淨買。美國落實「放生」中興通訊，中興A股(00763)今日飆25.1%，錄9281萬元淨買入。

再有大行調低騰訊(00700)目標，大摩最新把騰訊目標價降至498元，股價今日僅升0.2%，報380元，全日錄1.81億元淨流入。

吉利(00175)發盈喜後，獲高盛升目標至27.32元，股價今日升2.8%，錄1.28億元淨流入。另一車股廣汽(02238)錄1465萬元淨流出。

昨日錄2.22億元淨沽的神華(01088)今日續錄得9984萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 工行、騰訊、建行、中行、招行、舜宇、農行、吉利、廣汽和神華。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中興、吉利、金斯瑞(01548)、舜宇、建行、金蝶(00268)、中芯(00981)、融創(01918)和石藥(01093)。