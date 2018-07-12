港股直擊 即巿股評

美國落實「放生」中興通訊(00763)，中美貿易戰憂慮亦暫時降温，中港股市齊升，滬深兩市爆升逾2%，港股連跌兩日後反彈，全日回升169點，十天線卻得而復失，同時大市連續第七日成交不過千億元。

受中興獲美撤銷制裁沖喜，恒指低開51點後極速回升，加上A股急彈為港股注入動力，推動恒指上破10天線，午後最多升302點，高見28614，但尾市獲利盤湧現，大市升幅收窄，最終未能企穩十天線收市。恒指收報28480點，回升169點或0.6%，大市成交額911.8億元。大市今日上升股比例為69%，下跌股比例為31%。

國企指數收報10752點，升94點或0.89%。

恒指即月期貨收市升199點，報28487點，高水6點。

歐洲三大股市齊升，倫敦富時100指數現漲0.46%；美國道指期貨反彈107點，報24796。

藍籌股普遍上升。再有大行降騰訊(00700)目標價，騰訊收市只微升0.2%；建行(00939)升1.5%；滙控(00005)漲0.2%；友邦(01299)漲1%；舜宇(02382)手機鏡頭出貨按年急升八成三，收市揚6.7%，更是表現最叻藍籌。中移動(00941)跌1.1%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

汽車股：寶馬傳增持華晨寶馬至逾75%，消息震散華晨(01114)，股價午後大瀉，最低見過11元，大跌19.7%，收市仍插12.6%。個別汽車股沽壓亦顯著，北京汽車(01958)挫6%；東風(00489)也跌1.4%；廣汽(02238)跌2.2%，為表現最差國指成分股。不過，吉利(00175)盈喜，全日收升2.8%。

物業管理股：不受中美貿易戰影響的物業管理股，午後被炒起，雅生活(03319)飆升8.8%；中奧到家(01538)大升8%；彩生活(01778)抽高7.8%；綠城服務(02869)彈升6.3%；中海物業(02669)揚5.8%；碧桂園服務(06098)彈升5.5%。

軟件股：隔夜美國龍頭軟件股Salesforce(CRM)創上市新高，帶挈本港上市的內地軟件股亦急升，金蝶(00268)飆9.9%；中軟國際(00354)也急升7.6%；擎天軟件(01297)炒高8.2%；金山軟件(03888)揚4.6%。

焦點股份

中興通訊：美國商務部解除禁令刺激，中興通訊(00763)應聲炒上，午後最高見過14.32元，爆升28.55%，收報13.94元，仍勁升25%。內地的中興A股(000063.SZ)亦升停板。

新股：今日有八隻新股上市，恒偉(08219)表現最為突出，全日收報0.495元，遠高招股價98%，不計手續費及佣金，每手10000股，賺2450元。同樣今日首掛的齊屹(01739)潛水收場，收報4.54元，較上市價4.85元，低6.39%，不計手續費，每手500股，蝕155元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。