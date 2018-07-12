金地商置(00535)公布，旗下4家間接全資附屬，以總代價約8.31億元(人民幣‧下同)，出售徐州地產項目74%股權。完成後，該公司仍持有項目的26%股權。
該項目新股東將包括萬科(02202)、中國金茂(00817)及上海紅星美凱龍置業，將分別持有項目的24%、25%及25%股權。
項目位於徐州三環西路朱莊西側，當中包含3幅住宅用地，1幅商業用地及1幅教育用地，佔地總面積約16.34萬平方米。
該公司稱，預期出售事項將確認出售盈利約2400萬元，所得款項將用作一般營運資金。
金地商置(00535)公布，旗下4家間接全資附屬，以總代價約8.31億元(人民幣‧下同)，出售徐州地產項目74%股權。完成後，該公司仍持有項目的26%股權。
該項目新股東將包括萬科(02202)、中國金茂(00817)及上海紅星美凱龍置業，將分別持有項目的24%、25%及25%股權。
項目位於徐州三環西路朱莊西側，當中包含3幅住宅用地，1幅商業用地及1幅教育用地，佔地總面積約16.34萬平方米。
該公司稱，預期出售事項將確認出售盈利約2400萬元，所得款項將用作一般營運資金。
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