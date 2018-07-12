多達8隻新股今日上市，移動端直播平台映客(03700)最為熱炒，今早開報4.32元，其後高見5.48元，較招股價3.85元高42.3%，午後回落，低見4.05元，收報4.26元，較招股價高10.6%，成交額達9.49億元。
不計手續費，一手1000股賺410元。
內地民辦教育服務商天立教育(01773)開報2.96元，最高見3.28元，收報3.19元，較招股價2.66元，高19.9%，成交額5.19億元。不計手續費，一手1000股賺530元。
早前延遲上市的中國網上室內設計及建築平台齊屹科技(01739)大部分時間潛水，開報4.88元，最高見4.9元，低見4.51元，收報4.54元，較招股價4.85元，低6.4%，成交額1.47億元。不計手續費，一手500股蝕155元。
內地汽車電子解決方案提供商英恒科技(01760)開報3.04元，最高見3.08元，低見2.88元，收報2.9元，持較招股價2.9元持平。
江蘇省內房弘陽地產(01996)開報2.5元，最高見2.57元，低見2.33元，收報2.56元，較招股價2.28元高12.3%，成交額8290萬元。不計手續費，一手1000股賺280元。
內地手遊商指尖悅動(06860)開報2.08元，低見2.04元，高見2.29元，收報2.18元，較招股價2.07元高5.3%，成交額2.38億元。不計手續費，一手1000股賺110元。
創業板方面，本港混凝土機械鋼筋並接服務供應商人和科技(08140)開報0.46元，低見0.41元，最高見0.57元，收報0.49元，較招股價0.3元，高63.3%，成交額5910萬元。不計手續費，一手1萬股賺1900元。
手錶設計開發及分銷商恆偉集團(08219)開報0.33元，低見0.28元，高見0.57元，收報0.495元，較招股價0.25元，飆98%，成交額6330萬元。不計手續費，一手1萬股賺2450元。
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