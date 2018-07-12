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今日 14:17 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】物管股突炒起 中奧到家飆近一成

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不受中美貿易戰影響的物業管理股，股價午後被炒起，當中中奧到家(01538)表現最醒，升穿10天及50天線，現造1.24元，抽升9.7%，成交金額334萬元。

至於雅生活(03319)飆升7.6%，造15.5元；彩生活(01778)急揚6.3%，造8.43元；中海物業(02669)也漲5.8%，造2.72元；綠城服務(02869)亦急升6.4%，報7.32元；碧桂園服務(06098)則升5.1%，造11.5元。

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