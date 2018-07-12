即巿股評 港股直擊

中興(00763)解禁在即，為近日中美雙方陷入困局嘅關係點起曙光，中美兩地股市經過噚日急跌後反彈，港股則重返28500水平，收復10日線(28493點)失地。隔晚美股雖然下跌，但今早中港兩地股市卻先跌後彈，尤其內地股市具鐘擺效應，之前插得深，今日彈得急。

恒指今日低開51點後，最多跌94點，低見29217點，暫時喺28200點見支持，其後隨內地股市強勢反彈，港股最多升205點，成功收復10日線失地，恒指中午報收28512點接近全日高位，升201點；國指則反彈143點，報收10801點。不過相對內地股市反彈幅度，港股跟唔上，主要係本身市底已轉弱，估計恒指暫時喺27800點至28800點之間上落，要重上之前橫行區底部29100點之上，變得有難度，最怕再有風吹草動，港股再一次向下探底。尤其係反彈市半日成交僅451億元，挾淡倉意味濃，慎防彈完又再散。

果然金融市場之內，只有錦上添花，並無雪中送炭，繼瑞信之後，再有大行調低騰訊(00700)目標價，雖然騰訊隨大市反彈，半日升0.2%，報收380.2元，但已失大市領頭羊風範，主要係唔少資金分流炒作小米(01810)，流入市場資金並有增加，小米又得阿公明撐，急速獲納入恒綜指及富時指數，單係追蹤相關指數基金已經侷住買貨，但基金經理又唔想加碼入場，唯有減騰訊去掃小米。

至於中資金融股半日表現不俗，普遍錄得超過1%升幅，主要係內地A股反彈都係以中資金融股為主要動力，H股自然亦跟A股彈番啲。除咗內銀股跟內險股之外，券商股亦見反彈，不過阿Man不為所動，講緊中港兩地股市已雙雙步入熊市，呢類股份縱有反彈亦不過係迴光返照，反而仲有貨喺手要捉緊最後跳車機會，無貨喺手靜觀其變，反正無貨一身輕，無謂自尋煩惱。

中興獲解禁，刺激其股價勁彈逾兩成，只係從今之後諸多制肘，一切均要對美帝言聽計從，稍有唔滿意，又會隨時被將軍，未來之路並不易走，加上巨額罰款將令公司未來兩三年均要食白果，諗唔到一個理由要衝入去趁呢一躺渾水。舜宇(02382)跟瑞聲(02018)此起彼落，前者手機頭出貨量按年急升八成三，股價半日升逾5%，係最佳表現藍籌股，後者則無厘神氣，大市反彈亦未能跟隨。

夜價急挫令三桶油下跌，侵侵講到明高油價唔係佢杯茶，美國增產遏止油價上升，石油股難有運行。之前阿Man都講過，石油股走勢跟油價息息相關，既然侵侵開到口唔想油價升，即使伊朗問題一度催谷油價向上，亦難敵侵侵金口再開。加上油價上升或帶來通脹，面對貿易戰問題未解決，大家當然唔希望油價狂升再引起更多經濟問題。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)