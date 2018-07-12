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今日 12:12 港股直擊 即巿股評

恒指半日漲201點 舜宇急升逾半成

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隔晚美股下挫，港股昨日挫370點後，今早隨A股回升，重回28500點水平。

恒指今早低開51點，開市後曾跌94點，見28217點今早低，之後再拗腰倒升，臨近中午收市最多曾漲205點，高見28517點，重上10天線(28493點)。恒指中午報28512點，升201點或0.71%，大市成交額451.79億元。

國企指數跑贏，報10801點，升143點或1.34%。

藍籌股方面，舜宇(02382)上月手機鏡頭付運勝預期，股價急升5.8%; 華潤置地(01109)6月合同銷售大增151.3%，今早升3.1%; 內需食品股反彈，蒙牛(02319)及旺旺(00151)分別升2.4%及2.3%; 建行(00939)漲1.6%; 工行(01398)亦漲1.6%。

物管股受捧，碧桂園服務(06098)創逾兩周高，今早升6%; 彩生活(01778)於10天線回升，漲6.6%; 另外，中海物業(02669)及浦江中國(01417)分別升5.1%及4.3%。

內險股受惠A股反彈造好，新華保險(01336)升4.15%，為表現最好國指成份股。中國太保(02601)重上30元，漲3.4%; 另外，中國太平(00966)及中國財險(02328)分別漲3.3%及3.2%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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