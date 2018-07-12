港股直擊 即巿股評

貫徹我哋條team嘅賭徒性格，噚晚英格蘭VS克羅地亞，下晝又print咗張馬會嘅波膽可買比數出嚟，個個又搵個窿填位，成村人走晒去買英格蘭贏，得三個人買和、一個人買克羅地亞，由於我哋只係計90分鐘關係，結果買1:1嘅同事Thomas贏咗，返到嚟已經見佢揸住張影咗公司部汽水機嘅相話請飲嘢，連同噚日金主Marston買咗嘅一堆零食，哼，睇嚟今日下晝又會成班人圍埋tea time。

噚日恒指一開市大插逾600點之後，跌幅收窄到跌370點收市，或者大家對「貿易戰」呢三個字都有啲麻目，所以個市深插一吓之後就收返上去；至今日恒指開市跌51點，但到依家10點，恒指跌轉升報28352點，升41點。

不過升還升，都係仲未升穿條10天線(28476點)。還記得早幾日畫過個市想生個「圓底」出嚟嗎？依家條10天線就好似嫌我喺小畫家畫嗰條「疑似圓底」唔夠靚，幫我畫緊條curve出嚟，如是者形態就喺度，10天線破唔破都無乜所謂，因為着眼嘅始終喺條20天線(29016點)，又即保歷加通道中軸。

依家10點24分，時間關係同事Thomas已經買晒嘢飲請我哋飲啦，真係多謝晒！而恒指依家都升逾100點，做緊28440點，高位暫時見過28462點，果然睇住條10天線上。

上唔上到不如睇吓恒指牛熊證街貨圖，就用頭先mark底嘅28400點計，上方熊證最貼價嘅28300至28399點嗰65張期指已經變成今朝早餐，之後嗰五層10點嘅街貨範圍，作死呀，得28600至28699點呢度有56張期指，其餘係0架，講緊要上到28900至28999點先至有416張期指睇吓，呢個位同現價爭成559點。熊證區真空好明顯係噚日一插啲肥熊四散收工啦！

至於下方牛證，最近嘅係28000至28099點，呢度有190張期指，算叫做有少少人性啦，同現價比嘅話就相差440點，都唔係好得去邊架啦，睇嚟呢期都係比啲時間，等牛熊證街貨圖上面多少少貨先，咁先至可以再睇得清；但如果你自己快手嘅話，用恒指分鐘圖見超買/超賣嚟做trading嘅話亦未嘗不可，但建議小注為上。

題外話，因為個市無咩熱點，搵搵吓就搵咗隻中海油(00883)嚟睇，原來佢做緊個「三角形」，下午續。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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