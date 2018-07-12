港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美股結束四日連升走勢，市場憂慮貿易戰惡化，避險情緒升溫，道指收市跌逾200點，報24700點。港股昨日收挫370點後，今早好淡爭持。

恒指低開51點，報28260，早段曾跌94點，低見28271，之後在內地股市回升帶動下倒升，截至10時13分，恒指升151點，報28462。

國企指數倒升103點，報10761。

內地股市造好，上證指數報2812，升35點或1.27%。

騰訊(00700)低開0.4%，報378元，最新倒升0.2%，報380元。

舜宇光學(02382)昨日收市後公布上月出貨量數據，當中手機鏡頭出貨按年上升八成三，最新升3%，報146.2元。

國際油價昨日急跌，布蘭特期油大跌6%，創2016年6月16日以來最大單日跌幅。中石油(00857)曾跌逾1%，「三桶油」中暫時表現最差。

中資金融股領漲，平保(02318)升1%；國壽(02628)升1.3%。

吉利(00175)發盈喜，股價最新升逾3%。

小米(01810)續受追捧，最新升1.5%。

今日有八隻新股掛牌，暫時以經營內地直播平台的映客(03700)交投最暢旺，高見5.48元，較3.85元招股價高出四成二，最新報4.96元。