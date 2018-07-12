隔晚油價急挫，利好一眾內地航空股，國航(00753)更是升幅最大國指成分股，新造7.27元，升1.68%，成交金額149萬元。
至於東航(00670)也漲1.97%，報5.18元；南航(01055)則升0.53%，報5.67元。
利比亞恢復生產，加上市場擔心原油需求減弱，隔夜油價大幅下挫，紐約8月期油回落3.73美元或5%，收市報每桶70.38美元，布蘭特9月期油急挫5.46美元或6.9%，收市報每桶73.40美元。
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利比亞恢復生產，加上市場擔心原油需求減弱，隔夜油價大幅下挫，紐約8月期油回落3.73美元或5%，收市報每桶70.38美元，布蘭特9月期油急挫5.46美元或6.9%，收市報每桶73.40美元。
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