即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開高走，全日波幅352點。恒指收報28311點，跌370點或1.29%，成交金額959.34億元。國指收報 10658點，跌166點或1.54%；上證收報2777點，跌49點或1.76%。三項指數都偏軟，以A股表現較差。

恒指以陽燭收市，並成功守在28000整數關之上，料該水平有一定支持；惟若與早前走勢一併參考，則呈近「黃昏之星」的利淡形態。MACD快慢線負差距收窄，若後市續改善，快慢線差距有望轉正，使市況進一步改善。全日上升股份371隻，下跌1292隻，整體市況偏弱。

美國公布對另外2000億美元中國貨物的關稅清單後，中國商務部副部長王受文表示，中國不會屈服於美國的勒索，將毫不猶豫地對特朗普政府最新宣布的完全沒有根據的關稅，加碼行為予以反擊，惟暫未有具體措施公布。

至於另邊廂的特朗普政府，卻指摘中國違反WTO規則，並威脅要加大單邊行動力度來懲罰其所認為中國存在的貿易違規。然而，美國參議院嚴詞批評特朗普在貿易問題上的做法，但無法削減他徵收關稅的權力。參議院通過的一項非約束性動議，支持國會在基於國家安全理由徵收關稅的行動中扮演角色，此舉意味着向特朗普發出訊號：不要隨意加徵關稅。

由此可見，美國政府內部也不是一面倒的支持提高關稅，特朗普能否再推出更多關稅措施，可能要先過參議院的一關。另方面，美國在2017年吸引外國直接投資大降32%至2600億美元，最大的投資來源國是加拿大，其次是英國、日本和法國。

在貿易戰升溫的陰霾下，美股三大指數回軟。今早亞太股市向好，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏淡，支持參考為28000水平。

個股介紹：

長城汽車(02333)的主要業務為從事設計、研發、生產銷售及分銷轎車、SUV、皮卡車和汽車相關的汽車零部件產品。

集團與寶馬(BMW GR)組合營企業，投資總額人民幣51億元，集團佔50%。合資公司的業務包括研發和生產新能源汽車(包括純電動乘用車)、內燃機汽車、研發、生產和銷售新能源汽車相關組件(如電動汽車動力系統)和內燃機汽車相關組件、銷售整車及其零部件、組件及配飾等。預料是次合作將會提升公司技術水平和品牌溢價能力，有利進一步開拓國內外新能源汽車市場。

集團現價市盈率約8.227倍，周息率3.933%。股份上日收報5.26元，上望 7元，止損設於5.17元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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