港股直擊 即巿股評

中美貿易戰陰霾未散，大市表現反覆，成交持續偏淡，今日有8隻新股上升，料吸引資金短線投機。油價大跌，石油股料受壓。

隔晚美股結束四日連升走勢，全球避險情緒升溫，道指收跌219點或0.88%，報24700點；納指收跌0.55%，報7716點；標普500指數收跌0.71%，報2774點。原油大跌逾5%，拖累能源股，雪佛龍收跌逾3%。

貿易戰問題重新受到市場關注。特朗普政府發布了一份針對中國2000億美元商品加徵關稅的計劃，目標產品清單涉及服裝、電視零件和冰箱，加徵的關稅約10%。在諮詢期過後，美國政府將在8月下旬作出最終決定。中國商務部發言人稱，美方以加速升級的方式公布徵稅清單，是完全不可接受的，對此表示嚴正抗議，將立即就美方的單邊主義行為向世界貿易組織追加起訴。

美國6月生產物價指數(PPI)數據表現強勁，按月升0.3%，預期升0.2%；按年升3.4%，創2011年11月來最大升幅，預期升3.1%。聯儲局官員埃文斯表示，美國經濟基本面相當強勁；經濟狀況可以適應進一步的加息；通脹前景展望維持在2%；鑑於經濟動能強勁，對於今年加息三次還是四次的分歧並不大。

國際油價急跌，紐約期油收跌4.7%，每桶報70.61美元，結束三日連漲走勢，並創去年6月7日以來最大單日跌幅。布蘭特期油大跌6%，報74.17美元，創2016年6月16日以來最大單日跌幅。利比亞很快將恢復原油生產的市場預期，油組6月原油產量錄得增長，均使油價遭受到沉重壓力。倫敦基本金屬集體向下，LME期鋅收跌2.5%，每噸報2564美元，創一年新低；期銅跌3.1%，期鋁跌1.4%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報73.42元，較本港上日收市高0.47元；騰訊(00700)ADR收報378.4元，低1元；國壽(02628)ADR收報19.51元，低9仙。「三桶油」急跌，中海油(00883)ADR收報12.61元，低0.35元；中石油(00857)ADR收報5.64元，低0.13元；中石化(00386)ADR收報6.89元，低0.14元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.69元，高0.24元；聯通(00762)ADR收報9.51元，高4仙。

港股ADR指數預測為28260，較上日收市跌51點。恒指昨日裂口大幅低開668點，已為全日低位，收報28311點，挫370點或1.29%。恒指短期支持仍然是上周四的27830點，阻力位參考10天線約28470點附近。

焦點股份

中興通訊(00763)：美國商務部表示，已與中興通訊簽署第三方託管協議，為撤銷美國供應商向中興通訊供貨的禁令的最後一步。美國商務部表示，一旦中興通訊在託管賬戶存入4億美元，就會公布撤銷禁令通知。行動是與中興通訊達成的14億美元和解協議的一部分。

舜宇光學(02382)：公布上月出貨量，當中手機鏡頭出貨按年上升八成三，按月升13.5%；車載鏡頭上月出貨量按年升23.2%；按月升2%；手機攝像模組上月出貨量按年升35.8%；按月升4.1%，主要由於公司在內地智能手機市場的份額上升。

吉利汽車(00175)：發盈喜，估計由於銷售收入增加，整體銷量及產品組合改善，今年上半年純利按年會大幅增長約五成。

華潤置地(01109)：公布6月實現總合同銷售金額約282.8億元人民幣，按年上升1.8倍。

東瑞製葯(02348)：公布宣派每股0.15元特別股息，主要是考慮現時的現金流，以及紀念公司上市十五周年，以回饋股東。另外，公司建議將每股拆細為兩股。

中石化油服(01033)：發盈喜，預期上半年扭虧為盈，淨利潤4億元人民幣。

今日有八隻新股掛牌，暗盤走勢各異。據耀才暗盤交易市場，齊屹科技(01739)暗盤收市報4.8元，較招股價4.85元低1%；指尖悅動(06860)暗盤收報2元，較招股價2.07元低3.4%；英恒科技(01760)暗盤收報3.05元，較招股價2.9元高半成；天立教育(01773)暗盤收報3.02元，較招股價2.66元高一成四；弘陽地產(01996)暗盤收報2.47元，較招股價2.28元，高8.3%；映客(03700)暗盤收報4元，較招股價3.85元高3.9%；人和科技(08140)暗盤收報0.51元，較招股價0.3元；高七成；恒偉集團(08219)暗盤收報0.335元，較招股價0.25元高三成四。