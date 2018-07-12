即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

美股周二(10日)造好，道指及標指皆連升4個交易日，後者更創逾5個月收市新高；納指表現相對落後，最終僅微升。金融股周一大漲2.3%後，周二略為回吐，摩根大通、富國銀行和花旗集團明天率先公布季績，市場普遍預期在監管放鬆及稅改帶動下，銀行股業績有望延續首季相對強勁的表現。

聯儲局在6月一如市場預期調高利率0.25厘，又明言下半年再加息兩次，理論上對銀行業務有利。不過，附【圖】所見，2年期與10年期國債息差收窄(由3月底47點子跌至最新不足28點子)，美債孳息曲線(Yield Curve)出現倒掛(Inverted)的機會增加，這通常是經濟步入衰退的徵兆，對「百業之母」的銀行業構成風險。

即使美國經濟短期能夠避免陷入衰退，若長期利率持續低迷，銀行淨息差(Net Interest Margins)將難免受壓，意味無法從利率上升中得益。摩根士丹利分析師Betsy Graseck認為，一旦孳息曲線倒掛，預期銀行貸款增長將放緩。現時金融市場明顯較去年波動，但美國第二季新股IPO是過去3年最旺的一季，銀行的交易收入料仍然強勁，惟整體貸款增長若未能追上存款成本急漲的速度，孳息曲線愈見平坦的情況又未有改善，加上貿易戰的負面影響，自2月以來表現一直跑輸大市的銀行股，能否追落後將成疑問。

中美貿易戰惡化，市場深感憂慮。美國繼上周五落實對340億美元中國貨加徵25%關稅後，昨天再公布將啟動對2000億美元的進口中國商品額外徵收10%關稅的程序，除涉及內地高新製造業產品外，商品清單還包括家具、多種金屬、電動汽車電池、服裝、皮革製品、電視機部件、冰箱等，雖然8月底前不會正式實施，但已拖累亞太股市周三應聲下滑。

從目前局勢來看，經常出爾反爾的美國總統特朗普，不但令中美貿易談判陷入僵局，雙方短期內鳴金收兵的機會更愈來愈渺茫，最壞情況可能還在後頭。聯儲局上月會議紀錄顯示，大多數委員認為，美國貿易政策的風險已經加劇，情況令人擔心；並警告由於全球貿易關係的不確定性，特別是商界憂慮關稅影響而暫緩投資，資本開支已呈現縮水跡象。隨着美國電單車製造商哈利為免承受歐盟報復性關稅，計劃把部分生產線轉移至海外後，電動車生產商特斯拉(Tesla)近日也準備走出美國，與上海市政府簽署協議於當地的臨港地區開設廠房。若引發更多美國企業仿效，隨時反過來打擊美國本土經濟。

港股方面，恒指周三裂口低開，最多曾急瀉668點，其後跌幅收窄，收報28311點，仍挫370點(1.29%)，主板成交金額減至959億元。技術走勢上，恒指再次測試28000關，短期似找到支持，倘若貿易戰再傳來壞消息，相信大市將下試27500點至27700點水平，即2016年初至今年初升浪38.2%回調支持和成交密集區底部的位置。

信報投資研究部

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