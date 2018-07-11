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八隻新股明日登場，暗盤走勢個別發展。其中，在主板掛牌的內地民辦教育服務提供商天立教育(01773)，暗盤升13%。

據耀才暗盤交易中心資料顯示，天立教育曾高見3.1元，較招股價2.66元，升16.54%；收報3.02元，升13.53%或0.36元，一手1000股，不計手續費賺360元。

早前延遲上市的中國網上室內設計及建築平台齊屹科技(01739)暗盤價則偏軟，收報4.8元，較招股價4.85元，跌1.03%或0.05元，一手500股，不計手續費蝕25元。

另外，內地汽車電子解決方案提供商英恒科技(01760)、江蘇省房地產開發商弘陽地產(01996)及移動端直播平台映客(03700)，暗盤價則靠穩，收市分別較招股價升5.17%、8.33%及3.9%，分別報3.05元、2.47元和4元。

內地手遊商指尖悅動(06860)暗盤則微跌，收報2元，較招股價2.07元，跌3.38%或0.07%。

至於創業板新股的暗盤表現則較亮麗，本港混凝土機械鋼筋並接服務供應商人和科技(08140)，暗盤收報0.51元，較招股價0.3元，升70%或0.21元，一手賬面賺2100元。手錶設計開發及分銷商恆偉集團(08219)則收報0.335元，升34%或0.085元。