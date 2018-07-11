港股直擊 即巿股評

中美貿易戰再升溫，港股今早裂口低開668點，報28013點，盤中守兩萬八關口，收市挫370點或1.29%，報28311點，成交額959.34億元。A股方面，滬指挫1.78%，報2777點；深成指挫1.97%。

北水流入續減少，滬深兩市「港股通」合計流入6.64億元(人民幣‧下同)。

騰訊(00700)遭野村降目標至492元，盤中見375元近兩周低，股價跌1.9%，但北水續流入，錄近2.2億元淨買入，為全日淨買入最高股份。

瑞信調低多隻內銀目標價，但多股續見北水流入：建行(00939)錄1.56億元淨買入；工行(01398)錄1.77億元淨買入；農行(01288)錄1.05億元淨買入。

吉利(00175)今日跌2%，錄7163萬元淨買入。集團收市後發盈喜，料半年盈利將按年增長約50%。

頤海國際(01579)盤中曾升5.9%，見17.36元創上市新高，收市升幅收窄至0.6%。北水高追，今日淨買入6666萬元。

新高教(02001)逆市升2.5%，獲北水3212萬元淨買。

威高股份(01066)獲准參與H股全流通，獲高盛重申「買入」，股價一度飆11.5%，收市升3.6%，獲北水3360萬元淨買。

其他淨沽較多的股份有，昨日錄1.76億元淨沽的神華(01088)今日沽壓進一步增加，再錄2.22億元淨沽出。長汽(02333)與寶馬在內地設合營，拓新能源車業務，股價今日一度逆市升3.4%，收市倒跌0.9%，有1.13億元淨沽出。財險(02328)錄1.37億元淨沽出；融創(01918)有9150萬元淨賣出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中行、神華、建行、工行、農行、長汽、融創、財險和吉利。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、頤海、金蝶(00268)、建行、工行、吉利、金斯瑞(01548)、新高教、融創和威高。