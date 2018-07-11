港股直擊 即巿股評

美國突推新一輪關稅清單，嚇散中港股市，內地上證指數重創1.76%，港股連跌第二日，早段急插逾六百點，但兩萬八關見支持下，全日只跌370點收市，再度失守十天線，惟大市成交連續第六日不過一千億元。

受突加徵關稅消息困擾，港股裂口大幅低開668點，開報28013，甫開已跌穿10天線，惟已是全日低位，在兩萬八具支持下，大市跌幅一度收窄至316點，高見28365。不過，市場觀望貿易戰進展，大市餘下時間在28200至28300爭持。恒指收報28311點，挫370點或1.29%，大市成交額959.34億元。大市今日上升股比例為22%，下跌股比例為78%。

國企指數收報10658點，跌166點或1.54%。

恒指即月期貨收市跌362點，報28288點，低水24點。

歐洲三大股市最新全線齊挫逾1%，美國道指期貨亦急跌255點，報24669。

藍籌股近乎全軍覆沒。再有大行降股王騰訊(00700)目標價，收市跌1.9%；瑞信下調建行(00939)目標價，全日下滑2%；滙控(00005)跌1.3%，聯同騰訊及建行，合力質低恒指98點。蒙牛(02319)跑輸一眾藍籌，收挫3.9%。

焦點板塊

內房股：深圳正聯合多個部門，擬定新的市場整治工作方案，針對房地產市場存在的突出問題，內房股普遍下跌。中海外(00688)跌2.7%；潤地(01109)下滑1.7%；萬科(02202)挫5.1%，為包尾國指成分股；融創(01918)跌1.8%；碧桂園(02007)挫3.3%；龍光(03380)跌2.3%；富力(02777)亦挫3.9%。

藥業股：表現相對硬淨。石四藥(02005)升1.4%；綠葉(02186)走高1%；康哲藥業(00867)升1.2%；石藥(01093)升0.5%，已是表現最佳藍籌。

焦點股份

小米(01810)：上市第三日大幅波動，今早低開2.63%，報18.5元後，股價迅速拗腰倒升，曾高見19.8元，升4.2%，惟大市氣氛影響下，最終無升跌，收報19元，成交72.23億元，為大市第二大成交股份。

福森藥業(01652)：今日首日掛牌，收報2.54元，較招股價2.08元高22%，全日最高位2.69元，低位為2.26元，不計手續費，一手1000股，每手賺460元。

萬順集團(01746)：今日亦首掛，但「潛水」收場，全日收報0.36元，比招股定價0.52元低30.8%，不計手續費，一手4000股，每手蝕640元。

浩沙(02200)：今早復牌後急升，收報0.365元，急揚25.9%。集團反駁沽空機構指控，並澄清指控屬誤導。集團亦指正就潛在策略合作及認購股份，與兩家國企積極磋商。

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