港股全日沽空金額110.85億元，另有約916.8萬元人民幣沽空，大市沽空比率11.55%，較上日上升約0.94個百分點。
騰訊控股(00700)連續3天全日沽空金額居首，金額10.94億元，沽空比率11.8%。
盈富基金(02800)排第二，沽空金額6.92億元，沽空比率82.1%，較上日的75.1%進一步上升。
第三位是中國平安(02318)，沽空金額6.56億元，沽空比率25.2%。
第四位是建設銀行(00939)，沽空金額5.88億元，沽空比率20.5%。
港股全日沽空金額110.85億元，另有約916.8萬元人民幣沽空，大市沽空比率11.55%，較上日上升約0.94個百分點。
騰訊控股(00700)連續3天全日沽空金額居首，金額10.94億元，沽空比率11.8%。
盈富基金(02800)排第二，沽空金額6.92億元，沽空比率82.1%，較上日的75.1%進一步上升。
第三位是中國平安(02318)，沽空金額6.56億元，沽空比率25.2%。
第四位是建設銀行(00939)，沽空金額5.88億元，沽空比率20.5%。
|下一篇：
|永嘉半年同店銷售增8%
|上一篇：
|中石化油服料中期轉賺4億人幣