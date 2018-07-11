即巿股評 港股直擊

大市反彈好地地，無奈侵侵又嚟料，搞到大市好地地又跌落地。美國今早突然公布擬對中國價值2000億美元進口商品加徵關稅，涉及商品種類超過6000項，貿易戰再度升溫，令各地股市再受壓。港股跟內地股市，今朝晨早喺新加坡黑期已急挫，而道指期貨亦一度挫逾二百點，市況再度急轉直下。

恒指裂口低開668點，低見28013點半日低位，再度考驗二萬八大關。幸而開市後28000點總算守住，跌幅逐步收窄至316點，見28365點半日高位。恒指中午收報28269點，跌412點；國企指數報10637點，跌187點。恒指再失10日線(28473點)，睇嚟上唔返呢條線，後市都係瓜多過菜。

貿易戰拖得愈耐，對全球經濟影響愈深，而股市遇上呢啲不明朗嘅情況，資金只有避險，而阿Man已再三強調，港股已確認步入熊市，期間只有反彈，冇上升，千祈唔好畀每次反彈所誘惑去掃貨，反而仍有貨喺手要把握跳車機會。熊市反彈過後，只會再繼續向下尋底，以一浪低於一浪嘅形態發展，即使今次二萬八似乎暫有支持，大市有機會又回復反覆上落格局，但移動區間已從之前29000樓上，下移一級至27800至28800點。

其實噚日大市下半場仍然死頂住28600水平之際，騰訊(00700)行先一步插水，令大市失守28800關，阿Man已表示港股反彈之路困難重重，荊棘滿途，今早美國再加碼向中國發炮，所有重磅股都難逃一跌。騰訊今早低見375元，跌幅收窄半場跌1.7%，險守380元關。有粉絲問阿Man，仍持有騰訊正股跟牛仔點算好，好老實早兩日反彈已表示騰訊反彈400元阻力龐大，咁都唔識跳車，家陣再問似乎都無藥可救。今日騰訊又再遺下一個下跌裂口，未知呢兩日能否有機回補，但奉勸大家騰訊今非昔比，再唔可以用去年buy and hold嘅死坐策略，即使下月中派成績表，之前或炒一轉，但家陣仲有成個月光陰，騰訊再落一級破底先反彈，一個月後可能又係彈番去目前呢啲位。

至於其他重磅股幾乎全軍盡墨，只有石藥(01093)逆市升1.1%，但阿Man亦已提過熊市當中，再無強勢板塊可言，之前累積巨大升幅嘅醫藥股跟教育股，更有機會成為開刀對象，被投資者當作提款機。阿爺表示下半年或加大對樓市打壓力度，內房股沽壓沉重，阿Man最擔心係呢個板塊嘅內房企業，大多孭重債，人仔一再貶值，對內房股並唔係好事。

小米(01810)破紀錄喺本月23日獲納入成為恒指綜合指數，阿公擺到明撐小米，係要逼人食小米粥，但小米估值過高，噚日表示小米有炒作或見19至20元，結果今朝高見19.8元後又無咗影，半日報收18.94元。若問小米買唔買得過，阿Man會咁答，買米唔買米? 輸得起至好買!!!

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)