港股直擊 即巿股評

美國突加碼向中國貨再加徵關稅，震散中港股市，內地上證曾插2.44%，港股亦一度重創668點，隨後收復部分失地，半日僅跌412點，又再次失守十天線。

受突加徵關稅消息拖累，港股裂口大幅低開668點，開報28013，開市已跌穿10天線，惟已是今早低位所在，在兩萬八具支持下，大市喘穩後沽壓減輕，更重返28200關，中午只跌約400點收市。恒指中午收報28269點，跌412點或1.44%，大市成交額556.1億元。

國企指數中午收報10637點，跌187點或1.73%。

A股今早亦急挫，上證半日挫1.87%；深成指表現更曳，中午瀉2.2%。

藍籌股近乎全軍覆沒。騰訊(00700)險守380關，中午挫1.8%；建行(00939)亦挫2.1%，聯同騰訊合共質低恒指97點。滙控(00005)下滑1.08%；平保(02318)則降1.6%；石藥(01093)逆市升1.1%，已是表現最佳藍籌。

焦點板塊

內房股：《中國証券報》頭版評論文章指，整治樓市亂象不能留「死角」，下半年要加大對樓市亂象懲處和治理力度，內房股沽壓大。中海外(00688)跌2.7%；潤地(01109)下滑0.8%；萬科(02202)挫4.9%，跑輸一眾國指成分股；恒大(03333)挫3.1%；融創(01918)跌2.8%；碧桂園(02007)挫3.9%，為表現最曳藍籌。

汽車股：長汽(02333)夥寶馬拓新能源汽車業務，總投資51億元人民幣，股價今早反彈，為升幅最大國指成分股，中午回升2.3%，為最醒國指成分股。對手北汽(01958)亦升3.1%；但吉利(0175)跌1.8%；廣汽(02238)降1%；華晨(01114)下滑2.9%。

焦點股份

小米(01810)：上市第三日大幅波動，今早低開2.63%報18.5元後，股價迅速拗腰倒升，曾高見19.8元，升4.2%，臨近午市升勢不保，半日微跌0.3%，午造18.94元，成46.55億元。

浩沙(2200)：今早復牌後爆升，中午收造0.475元，狂升63.8%，為升幅最大個股。集團指就潛在策略合作及認購股份，與兩家國企積極磋商。

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