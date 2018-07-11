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今日 12:13 港股直擊 即巿股評

恒指半日跌412點 守住兩萬八關

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美國今早突公布對中國價值2000億美元的進口商品徵稅，中港股市受壓，恒指一度下試兩萬八關。

恒指裂口低開668點，見28013點今早低，開市後守住兩萬八，跌幅曾收窄至316點，見28365點半日高。恒指中午收報28269點，跌412點或1.44%，大市成交額556.12億元。

國企指數報10637點，跌187點或1.73%。

藍籌股方面，石藥(01093)逆市升1.13%；銀娛(00027)低開高走，漲0.33%；內銀捱沽，建行(00939)跌2.15%、工行(01398)跌2.30%；騰訊(00700)創近兩周低，跌1.76%。

官媒指下半年加大樓市治理力度，內房股下挫。碧桂園(02007)跌3.92%，為表現最差藍籌；萬科(02202)裂口低開，半日急跌4.90%；另外，世茂房地產(00813)及旭輝(00884)分別跌4.65%及3.51%。

貿易戰升級，半導體股個別發展。華虹半導體(01347)升抵10天線，漲2.83%；ASM太平洋(00522)微升0.72%；另外，中芯國際(00981)及先進半導體(03355)分別跌0.75%及1.32%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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