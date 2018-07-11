今日 11:14
重要通告
港股直擊
威高股份(01066)宣布，獲准參與H股全流通。
威高表示，獲中國證監會批准，參與H股全流通試點，將不超過26.38億股非上市股份或內資股，轉換為H股上市，但詳細實施計劃還未最終確定。
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