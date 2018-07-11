港股直擊 即巿股評

擁海底撈概念的頤海(01579)，昨日獲中金上調目標價後，今早逆市再攀升，更在港股大跌下創上市高，最高見過17.36元，急揚5.85%，現造16.98元，升3.5%，成交金額4290萬元。

頤海股價暫錄三連升，按現價計，股價抽升27.1%。

中金昨日發表報告，頤海毛利率與經營性利潤率有望提升，加上財務費用或轉正，同時稅率有機會下降，估計頤海中期純利大升1.7倍，故維予「推薦」評級，目標價由12.38元調高至15.78元。

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