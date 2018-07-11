港股直擊 即巿股評

世界盃去到依家都接近尾聲，一班賭徒同事由16強開始熱烈討論，叫得賭徒除咗幫襯馬會之外，就更係圍威喂一番啦，我都唔執輸玩埋一份，經過三輪之後好明顯唔話好越位係乜，就連條界都未清得清嘅我，就更係連輸三場；貼中噚晚法國贏1:0嘅同事Marston今朝就話：「買波膽都唔係好難啫，都係見到個位就寫落去之嘛！」

哼！古語有云：有賭未為輸，不過唔係喺個圓碌碌嘅波上面，而係睇返最熟識嘅恒指，畢竟我同牛熊分界線熟過球場上嘅底線。

今朝早起身見到「美國公布2000億美元中國商品加徵關稅清單」呢個push message，就開始心知不妙；再開電視機睇，就見到日經跌200幾點，咁恒指梗係跟跌啦。喺巴士上返嚟公司嘅途中，戰友Jack whatsapp我話恒指跌600幾點，第一個反應就係：噢！多得滯啦！不過就係被「貿易戰升級」呢單嘢推一推，恒指連條20天線(29144點)掂都未掂到就大裂口向下碌落去，10天線(28469點)得而復失。

依家10點13分，恒指由今朝早跌668點開市，至依家跌462點，做緊28219點。睇返個恒指牛熊證街貨圖，似乎大家都覺得恒指呢三日嘅上行都只係一個假象，熊證街貨明顯比噚日多；至於下方嘅牛證新增嘅28600至28699點同28500至28599點呢兩層牛證區，喺今朝早一開即死，以恒指今日低位暫時做過28013點計，根本可以視27900至27999點呢度為第一貼價區(28000至28099點剩底嗰13點就由得佢啦)，呢度有相當於0張期指，你無睇錯我無打錯，喺0呀，因為27800至27899點先至係重頭戲，呢度有1137張期指。

就算依家恒指跌幅收窄咗200幾點，但將現價放上恒指牛熊證街貨圖上嚟講，點都係同下方嘅牛證近啲；而過千張期指嘅範圍暫時亦係得呢格先有，反正都一個大裂口向下插囉，都唔爭在食埋嗰過千張街貨呀。

拆恒指5分鐘圖睇，仲以為裂口低開到依家跌幅收窄，分鐘圖上會見到由超買變超賣添，乜原來SlowSTC(14,3)兩線都只係上返去20幾接近30水平，咁睇嚟今日嘅跌幅收窄可以繼續收窄落去。

今日DSE放榜，話說當我成為人妻之後，亦同時係兩位00後妹妹嘅舅母(但我從來都唔准佢哋咁叫，叫到我老晒)，其中一個妹妹蔚蔚就係今屆DSE嘅考生，呢個小妮子讀書向來唔需要家人擔心，而依家細路仔嘅嘢向來都唔喜歡一班大人係度問問問，不過，蔚蔚呀，無論你幾多分都好，最緊要就係揀你想入嘅科，因為呢個係你準備離開校園生活嘅最後一步。但願各位考生亦搵得到屬於自己嘅一片康莊大道。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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