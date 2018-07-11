重要通告 港股直擊

融信中國(03301)公布，發行2.25億美元2021年到期的優先票據，年息8.25厘。

該公司表示，所得款項淨額用於若干現有債務的再融資。

票據原則上已獲新交所批准於新交所上市及報價。