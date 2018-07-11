港股直擊 即巿股評

港股昨日收市倒跌6點，終止兩連升，中美貿易戰繼續影響市場氣氛下，大市短期料受制廿天平均線的機會較大。

隔晚美股連續四日收高，道指收升143點或0.58%，報24919點；納指微升3點，報7759點；標普500指數收漲0.35%，報2793點。公司季度業績公布期將至，美國經濟數據強勁抵消了市場對貿易戰的擔憂。

百事可樂在周二盤前宣布盈利超出預期，推動股價攀升。幾家銀行業巨頭包括JP摩根大通、花旗集團、以及富國銀行等均將在本周五公布業績。

中美貿易戰再有新消息，美國商務部發布將受新一輪關稅影響的中國商品清單，啟動對年貿易額大約2000億美元的中國商品額外徵收10%關稅的程序，除涉及「中國製造2025」計劃的高新製造業產品外，商品清單還包括家具、多種金屬、電動汽車電池、皮革製品、電視機部件、冰箱等。美國指，對中國加徵關稅的程序預計將持續大約兩個月。當局預計8月20日至23日會就清單舉行公眾諮詢，相信8月30日前都不會實施。美國上周五(6日)對340億美元的中國進口產品徵收25%的額外關稅，北京方面立即作出相應的反制。

油價靠穩，紐約期油收升0.49%，每桶報74.21美元，連漲三日，創一周收市新高；布蘭特期油升1%，報78.86美元。市場繼續憂慮委內瑞拉和伊朗產量下降。倫敦基本金屬多數收跌，LME期鋅收跌2.9%；期銅跌0.7%，期鋁跌1.7%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.48元，較本港上日收市升0.58元；騰訊(00700)ADR收報386.392元，跌0.41元；國壽(2628)ADR收報19.9元，升0.2元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.14元，升0.1元；中石油(00857)ADR收報5.89元，升3仙；中石化(00386)ADR收報7.14元，升5仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71.38元，升0.53元；聯通(00762)ADR收報9.69元，升9仙。

港股ADR指數報28704，較上日恒指收市微升21點。恒指昨日早段曾升293點，高見28981點，收市倒跌6點，報28682。小米(01810)上市第二日發威，股價大升一成三，成交增至97.5億元，佔昨日大市成交近一成，另外，小米又獲納入富時中國50指數，並於7月16日正式生效。巧合的是騰訊昨日明顯受壓，市場質疑是基金沽騰訊買小米，宜繼續留意兩隻股份短期表現。中美貿易戰繼續影響市場氣氛下，大市短期料受制29000點及廿天線(約29168點)的機會較大。

焦點股份

兩隻新股今日登場，其中福森藥業(01652)暗盤價收報2.41元，較招股價2.08元，升15.9%或0.33元，一手1000股，不計手續費賬面賺330元。另外，萬順集團控股(01746)暗盤表現反覆，於耀才交易場盤價曾高見0.58元，較招股價0.52元，升11.5%；收報0.51元，跌1.9%。公司為暖通空調機電工程服務供應商。

天下圖控股(00402)：公布接獲Diamond Wealth的函件，當中陳述其已於上周五於百慕達高等法院針對該公司提起清盤呈請。公司表示將繼續與Diamond Wealth磋商旨在就上述事宜達成友好和解，亦將於適當時候尋求法律意見。該股將於今日復牌。

大唐新能源(01798)：公布今年上半年完成發電量955.17萬兆瓦時，按年增加30.1%。