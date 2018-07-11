即巿股評 港股直擊

上周周末我們重申觀點，一句明言「港股反彈一觸即發」，該反彈包括了在上行通道運行的美國標普指數，下行通道中的上證指數，有可能是中期調整浪地點的港股。三者性質不同，但殊途同歸，短線走勢趨於一致。

有會員和我討論，如果說港股可能是調整浪低點，是否能夠預期還有一浪創新高，到明年年初。而明年正好對應10年和60年周期頂部。

其實我們在2月就已經討論過這個問題，可以搜索本欄文章，當時較爲明確表示123月周期是港股見頂密碼，這是通過周期理論中的相似律找出重複出現的周期數，而簡單計算123月不就是10年嗎？

我們的計算和江恩提出的周期數一致共振。

因此我們應當傾向今年年初就是去年牛市頂部，市場走勢依然以震蕩為主。港股和樓市一樣，歡迎炒家，容易出入，依然是大起大落，有波動而沒有持續上漲。投資者要明白和利用這個特性。

回到本文標題，甚麽是影響中長期走勢的最重要因素呢？其中一個應當是附圖所示的，美國10年期國債息率月線圖走勢。

月線圖走勢相當長期，趨勢的力量十分强大。必須高度重視。

從該圖我們可見，10年期息率從90年代開始經歷了20年的下行通道，該通道在最近有被打破之憂。

如此長期的趨勢一旦被逆轉是非常顯著的需要高度重視。

從分析該圖可見，目前10年期息率正處於重要的趨勢先交叉阻力位置。交叉位置要注意是線下調整，線上就會出中到大陽。

在這個位置比較可能先出現一個回調。該回調屬於月線級別回調，然而如果該回調過後再度上漲突破阻力線，則長期下跌趨勢被反轉，開始走長期上升趨勢。

利率如果轉爲長期上漲，對經濟和各個市場都會有極大影響。要把握未來十年二十年，有甚麽影響就是需要我們深刻思考的問題了。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。