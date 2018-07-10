即巿股評 港股直擊

貿易戰短暫紓緩，港股於周一出現明顯反彈。期指高開445點後，開市初段輕微回落，不過之後重拾升勢，最多更升629點，高見28849點，雖然尾市升幅略為收窄，最終全日收市仍大升505點，收報28725點。

昨天期指早段仍能保持反彈的勢頭，並曾一度升穿29000點，高見29013點，惟已見全日高位，之後市況反覆回落，尾市更由升轉跌，最終全日跌73點，收報28653點。大市成交未有明顯增加，反映資金入市仍然謹慎。

27700至28000部署好倉

中美貿易戰正式開火後，有消息傳出美國或容許受加徵關稅影響的中國企業於90日內提出申請為期一年的豁免，如屬實的話可反映美國於貿易戰仍有所顧慮。

另外，內地方面，有傳理財新規將會延期，再加上於周一人行公布的6月份外滙儲備高於預期，且結束兩個月連跌的勢頭，受以上消息帶動，港股走勢初見回穩，並於周一出現明顯的反彈。

中短線而言，港股的表現亦將會主要受貿易戰的發展所左右，因此還未能斷言最壞的時刻已過，不過，筆者相信在美國總統特朗普出下一招前，如無意外下，期指仍會在27700點至29400點之大區間內反覆上落為主，再待下一輪的方向。雖然現時市場上對中美貿易戰的看法以偏淡為主，不過以特朗普的一貫行事作風，大家千萬不要排除突然有轉機的可能性，因此在值博率較高的情況下，筆者還是會建議大家可考慮待期指於27700至28000點附近開始部署中線的好倉。

下一阻力250天線

技術方面，經過近日的市況走勢，期指幾可肯定已於27720點已見短期底部，且亦漸成為了期指中線走勢的一重要支持位置。雖然周一出現急升，而昨天更曾一度升穿29000點，惟昨天最終期指未能升穿10時前的高位，且全日更倒跌並以陰燭收市，這可反映大市暫仍未具足夠的向上突破的動力。

不過，只有未來數天期指收市時還能守於上周五的高位28493點的話，期指本輪反彈浪應還未完結，而下一個重要的阻力將會是250天移動平均線（現時在29396點），而該位置阻力不輕，因此預期期指會先於27720點至29400點之區間內反覆上落為主，待相關位置在日後正式突破後才會開展新一輪的的走勢，不過在此建議大家要小心如27720點之後被跌穿的話，期指中長線走勢將會更加向淡，而若手持中線好倉投資者宜適量地作出減持。

策略方面，因昨天期指未有於交易時段內升穿10時前的高位，因此大家應該未有開Long Call倉。而如手上還持有Long Call倉的話，可以收市價跌穿28493點作為平倉的參考；相反，Long Put倉則如今天期指收市還能守於28493點之上，便先行平倉止蝕。

而未開倉者，因現時期指處於上述區間的中間位置，在值博率不夠高的情況下，建議可待期指重回27720點附近才部署即月價外400至600點的Long Call，或待期指升至29400點左右才部署即月價外400至600點的Long Put。