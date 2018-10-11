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即使動用20萬個量化模型和100萬次模擬分析，推論結果還是未能做到100%準確。這裏說的是投行對世界盃賽果的預測。

今屆世界盃開鑼前，高盛預測四強為巴西、法國、德國和葡萄牙，決賽則是巴西和德國之爭。結果，四強只貼中法國，巴西八強戰落敗，葡萄牙更早於16強止步，德國最差，在分組賽階段出局。餘下打入四強的則有比利時、克羅地亞和英格蘭。

就此，高盛分析師Jan Hatzius更新預測，認為比利時成為王者的機率約32.6%，其次為法國(29.8%)和英格蘭(20.2%)，奪冠機率最低的是克羅地亞(17.4%)。

比利時還是法國晉身決賽，本文見報時已有結果。「估波」並非投行強項，高盛這次修訂能否扳回一城，抑或重蹈2014年預言落空的覆轍，目前仍是未知數，但就「老本行」美國企業盈利的預測，高盛的分析仍有參考價值。

高盛首席美股策略師David Kostin指出，標普500指數成分股在今年首季每股盈利高於預期的比率達55%，屬2010年第二季以來最高水平，但次季宏觀經濟環境有輕微轉弱跡象，他估計有關比率未能更上一層樓，而當企業盈利較預期放緩時，市況可能有利於毛利錄得增長或維持穩定的企業，高盛從羅素1000指數篩選符合要求的33家公司，發現過半數(17家)來自非必需消費品和醫療保健兩大板塊。

美股第二季度業績期本周掀起序幕，摩根大通、富國銀行和花旗集團周五「放榜」，超過200隻標普500指數成分股將於未來兩周陸續派發成績表。高盛對美股的預測會否像世界盃般「甩轆」，很快便知曉。當然，美市的走勢除了視乎企業盈利之外，還要看中美貿易戰會否進一步惡化。

港股方面，恒指昨天開市後曾漲293點，高見28981點，惟受制於29000點，及後反覆回落，收市競價時段遭大幅「嘜低」，以全日低位28682點報收，倒跌6點(0.02%)；主板成交金額986.59億元。

恒指14天RSI在6月27日見底，但指數並無出現超賣反彈，不過，根據信報EJFQ系統的大市指標，統計全港股份的14天RSI讀數而成的超買(高於70)比率和超賣(低於30)比率，附【圖】可見，超賣比率在7月5日見27.9%，為2016年初以來最嚴重，意味當時有27.9%的股份處於極度超賣狀態，恒指同日低見27830點終反彈，印證了超賣比率的測市能力。目前，最新超賣比率降至16.5%，顯示大市跌勢有喘穩跡象，而超買比率近期仍在低位徘徊，未見顯著上揚，也是後市乏力回升的明證。

技術走勢上，恒指早前在28000點獲得支持，只要能企穩10天線，後市仍具反彈空間，惟愈接近250天線(約29400點)阻力愈大。

信報投資研究部

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