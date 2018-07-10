港股今日先高後低，早段曾升293點，見28981點，但受制兩萬九關口，收市倒跌6點，報28682點為全日低位，成交額986.59億元。A股方面，滬指反覆高收0.44%，報2827點；深成指升0.49%。
北水流入稍為減少，滬深兩市「港股通」合計流入15.56億元(人民幣‧下同)。
北水繼續積極掃入建行(00939)，錄4.73億元淨買入，為全日淨買入最高股份；工行(01398)錄1.2億元淨買入，惟工行滬市「港股通」錄淨流出，靠深市北水支撐；農行(01288)錄2.18億元淨買入。不過，中行(03988)有9527萬元流出；招行(03968)亦錄得淨沽3520萬元。
騰訊(00700)今日挫2.3%，拖低恒指，但獲北水低買，錄1.01億元淨買入。
吉利(00175)上半年銷量增44%，股價今日升1.7%，錄3127萬元淨買入。
中興(00763)遭富時中國50指數踢走，股價挫5.4%，全日有2163萬元北水淨買入。
神華(01088)有1.76億元淨沽； 信達(01359)錄9837萬元淨賣出；頤海國際(01579)連續兩日急升，北水高位減持，錄278.83萬元淨賣出。
小米(01810)今日爆升一成三之際，金山軟件(03888)今日亦獲北水追捧，淨買4344萬元。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、工行、中行、農行、騰訊、神華、招行、信達、吉利和中芯(00981)。
「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、工行、中興、吉利、頤海、光啟科學(00439)、金斯瑞(01548)、金風(02208)和金山軟件(03888)。