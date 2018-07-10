港股直擊 即巿股評

國家生態環境部月初公布〈重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)〉的公告》，重型裝備股借勢回吐。

這個稱為「國六」政策，並非甚麼突如其來的新政，行業龍頭早已部署好產品結構，更可趁回落收集。

濰柴動力(02338)早於1946年成立，年紀比中華人民共和國還大，一直是國內柴油引擎龍頭。在核心的重型柴油引擎技術上，濰柴更是國內頂尖，早於5月底的北京道路運輸展(即「國六」仍未正式公布前)，濰柴已一口氣展出5款符合「國六」要求的柴油引擎，包括WP2.3N、WP3N、WP4.1N、WP7NG和RA428。

在更早的2016年4月，濰柴已推出「國六」標準的重心產品WP9H/WP10H。根據集團年報，去年賣得最好是WP13，共賣5.6萬台，而WP9H/WP10H賣出2.9萬台，反映市場對此款聲稱輸出力高、耐用和低耗油的引擎反應正面。

所以「國六」推出之時，長線投資者應關心濰柴應對「國七」的技術發展。另外，濰柴作為龍頭，除了柴油引擎，亦生產一堆商用車零件，本土生產商在貿易戰亦處有利位置。

集團子公司陝西重型汽車(陝重汽)在環保和排放上走得更前，生產陝汽德龍X3000等新型環保商用車，天然氣重型卡車更是龍頭。

根據EJFQ數據，基本因素評分(F-score)的9分滿分中取7分，市場13個分析員評級中有7個叫買，5個叫持有，僅一個叫沽，離目標價上升空間有14.1%。

集團昨日發盈喜，料上半年盈利按年增長50%至70%，至39.8至45億元人民幣，股價今日先高後低，收市跌2.9%，報9.41元。現價股息率有5%，吼9元水平收集，可考慮以股息率訂止蝕，上方10元的成交密集區為第一阻力。

陳鎮強

信報投資研究部

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