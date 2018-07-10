港股直擊 即巿股評

外圍股市標青，隔夜道指爆升逾三百點，惟中美貿易戰陰霾未散，港股虎頭蛇尾，抽高近300點後無以為繼，恒指競價時段轉跌，全日最終倒跌6點，若扣除小米(01810)97.5億元成交，大市成交更不足900億元。

港股之前連升兩日累彈506點，恒指今早裂口高開212點，報28900，早段升幅擴至293點，高見28981點，但已是全日高位，而港股上方兩萬九阻力大，加上貿易戰陰霾未散，午後大市升幅顯著收窄，競價時段倒跌，最終恒指收報28682點，跌6點或0.02%，成交只有986.59億元，大市今日上升股份比例為46%，下跌股比例為54%。

國企指數收報10824點，仍升56點或0.53%。

恒指即月期貨收市跌73點，報28653點，低水29點。

歐洲三大股市早段好淡窄幅爭持，美國道指期貨最新升28點，報24802。

藍籌股個別發展。被瑞信降目標價的騰訊(00700)，為港股跌市元凶，並拖低恒指70點，全日挫2.3%；友邦(01299)也跌0.9%；蒙牛(02319)跑輸一眾藍籌，收挫3.9%；隔晚布蘭特9月期油升逾1%，中海油(00883)及中石油(00857)分別升2.5%和2.3%，更包辦首兩位藍籌升幅最大股份。

焦點板塊

水泥股：海螺水泥(00914)料中期業績最多升一倍，收市升3.1%，為升幅最大國指成分股。其他水泥股亦向好，華潤水泥(01313)漲4.7%；中國建材(03323)揚2.3%；金隅(02009)走高1.1%。

汽車股：公布銷售數據，惟表現分歧。吉利(00175)上半年銷量增49%，半日升1.7%；華晨(1114)升0.3%；廣汽(02238)也漲2.1%；不過，長城汽車(02333)上月銷量6.22萬輛，按年跌3.54%，股價急挫4.8%，為包尾國指成分股；東風(00489)亦跌2%。

焦點股份

小米(01810)：上市翌日獲納入恒指綜合指數沖喜外，富時指數公司亦將小米納入富時中國50指數，並於7月16日正式生效，全日受追捧，股價更浮上「水面」，最高見19.34元，大升15.12%，全日收報19元，仍飆13.1%，也比招股價17元高11.76%。

中興(00763)：被小米取代成為富時中國50指數成分股，中興高開低走，收市挫5.45%。

九江銀行(06190)：今日首日掛牌，收報10.6元，與上市價相同，最高見過10.62元，低位曾創10.2元，全日成交7873萬元。

遠航港口(08502)：今日亦首掛，收報0.415元，較上市價0.38元，高9.2%，不計手續費，每手8000股，賺280元。

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