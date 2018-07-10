即巿股評 港股直擊

上周五本欄指RSI「底背馳」有望形成，有利短期反彈，恒指由上周四低位的27830反彈至今早的28981，7月暫時波幅1151點，仍未及正常波幅，短期可以視2月9日低位29129為阻力，該位亦接近廿天線水平，更大阻力在250天線(約29420)，不少名家認定港股進入熊市，甚至預測港股出現股災式崩盤，恒指回試2016年1月時之水平。

筆者亦看淡後市，尤其是5周線已經跌穿50周線，幾乎肯定後市有反彈無升幅，不過由於整體港股估值未有明顯泡沫，故今次跌浪底部不用過份悲觀，各位可以參考500天平均線作為終極關鍵支持，目前約在26445，正緩緩上移，跟技術熊市的26787相距不遠。維持兩種玩法，即超短線博反彈及月供實力藍籌，不建議以一筆過買任何股份作六至九個月持有。

目前有30隻即六成之藍籌股價低於250天線，雖然個別重磅股已重上10天線，但廿天線將受到嚴峻考驗。上周四在另一個節目上推介之前嚴重超賣的建行(00939)，當時未除息報7.06元左右，除息前後均造好，今日高位是7.05元，亦即已賺了大概0.345港元之股息，不過留意7.1元將有較大阻力。總之，執反彈細浪要明眼手快。

現時市況短線操作要適當用衍生工具以放大回報，否則持正股容易由賺變蝕。順帶一提，筆者將於本月24日(星期二)晚上擔任高盛輪證講座講者，分享如何在波動市中理智作出最佳投資選擇，詳情可向主辦單位查詢。

羅崇博 (杜比)