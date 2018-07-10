港股直擊 即巿股評

頤海(01579)獲中金上調目標價，昨日勁升12.1%後，現進一步攀升，午後最高見過16.6元，飆10.81%，現造16.3元，仍急揚8.81%，成交金額1.09億元。

中金發表報告，頤海毛利率與經營性利潤率有望提升，加上財務費用或轉正，同時稅率有機會下降，估計頤海中期純利大升1.7倍，故維予「推薦」評級，目標價由12.38元調高至15.78元。

不過，以現價計，頤海股價已高過中金新目標價3.3%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。