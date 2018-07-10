港股直擊 即巿股評

被中金上日削級劈目標價的中糧包裝(00906)，股價午後跌勢轉急，今早曾高見3.67元，升3.67%，現造3.44元，轉挫2.8%，成交金額3430萬元。

中糧包裝增資20億元人民幣入股清遠加多寶，但集團指王老吉公司未按協議注入加多寶商標，中糧包裝向香港國際仲裁中心提出仲裁申請。

中金發表報告，認為中糧包裝對清遠加多寶的投資面臨不確定性，更可能損害盈利，故把中糧包裝評級由「推薦」下調至「持有」，大削目標價47%至4.5元。

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