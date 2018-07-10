本港ETF趨多元化，除了不同市場之外，亦有以高息作招徠，平安香港高息股ETF(03070)及未來恒生高股息率ETF (03110)分別暫升1%及0.3%。
平安香港高息股ETF以中證香港紅利指數為標的，指數成分股主要為本港現金股息率高、分紅較穩定，以及具相當流動性的股份，該ETF股息率約2.75厘；未來恒生高股息率ETF(03110)的股息率較高，達4.3厘，該ETF以恒生高股息率指數掛鈎，該指數以全港淨股息率居首50位的股份(包括房託)為成份股。
今日 14:16 港股直擊
本港ETF趨多元化，除了不同市場之外，亦有以高息作招徠，平安香港高息股ETF(03070)及未來恒生高股息率ETF (03110)分別暫升1%及0.3%。
平安香港高息股ETF以中證香港紅利指數為標的，指數成分股主要為本港現金股息率高、分紅較穩定，以及具相當流動性的股份，該ETF股息率約2.75厘；未來恒生高股息率ETF(03110)的股息率較高，達4.3厘，該ETF以恒生高股息率指數掛鈎，該指數以全港淨股息率居首50位的股份(包括房託)為成份股。
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