即巿股評 港股直擊

隔晚美股怒彈，三大指數顯著回升，道指更升逾三百點，帶動港股隔晚喺夜期跟ADR輕易一躍而上，升越28800點，升抵28900水平。恒指高開逾200點，開市後最多升293點，盤中曾高見28981點，可惜未能進一步突破29000關，其後升幅收窄至48點，低見28737點。中午恒指報收28807點，升118點；國指升99點，報收10867點。

本來港股彈得好地地，以為可以再下一城挑戰29000至29200點，可惜騰訊(00700)、瑞聲(02018)跟舜宇(02382)幾隻重磅科技股逆市向下，騰訊跟舜宇更跌逾2%。隔晚美股嘅科技股早段表現能不從心，唔少大行都表示要減持美國科技股，咁啱呢個時候騰訊竟然話要分拆QQ音樂去美國上市，本來股價反彈至400元已困難重重，生不逢時又被大行下調目標價，股價逆市跌2%，反彈可能又告一段落。

不過金融股續彈，噚日見北水積極掃入四大行股份，今日四大內銀分別升0.5%至1.9%，阿Man絕對唔會畀呢一輪反彈升勢所動搖，難得喺31000點樓上已全身而退，暫冇必要咁急買貨，反正已確認港股步入熊市，反彈只係清倉好機會，無貨喺手如阿Man，好應該繼續擁抱現金，持盈保泰。內險股跟大笨象(00005)及友邦(01299)亦續彈，同樣係只沽不買，尤其係大笨象跟友邦，股價升至20日線左右又見乏力再上。

至於內地調高成品油價格，「三桶油」股價向上，中海油(00883)半日升3%，更成為最佳表現藍籌。留意侵侵一直強調高油價將損害全球經濟，希望壓低油價，只可以美國更伊朗勢成水火，支持油價高居不下。不過油價能否持續高企或進一步上升，阿Man唔太樂觀，皆因侵侵份人講得出做得到，要行美國優先主義，就大打貿易戰，一旦呢位老頑童刻意壓低油價，又唔知會出乜招數。

小米(01810)首日掛牌難免要潛水，不過小米作為首隻同股不同權股份，果然有特權，上市翌日已獲納入恒指綜合指數，意味住不久將來可成為互聯互通機制一份子，大媽未有CDR買，亦可透過「港股通」買入小米。加上入得恒指綜合指數，亦係加入恒生指數成份股嘅踏腳石。換句話講即使小米估值再高，亦會有指數基金侷買股份。受呢個消息刺激，小米股價今早一度升至18.56元，半日報收18.3元升近9%。有人問阿Man小米乜嘢價位買定過，純以價值投資計算，小米跌到十二三蚊諗得過，只係恒指服務公司咁快將小米納入指數大家庭，即係侷大戶去掃貨，已有大行出報告目標價30元，信不信由你，短炒大戶夾手夾腳炒上，短線上試19至20元，下面止蝕位16元，不過阿Man食少多教訓，熊市本已唔多想買其他貨，更何況估值喺天花板嘅小米。

阿Man昨日已表示，大市反彈若能企穩28600水平，有望進一步挑戰28800點至29000點，暫時二萬九水平前止步，似乎要完成反彈黃金比0.382至29300點唔係咁容易，留意28800水平未能企穩，或再下試28400至28600水平找支持，喺無任何利好消息之下，港股反彈之路並不平坦。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)