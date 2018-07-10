港股直擊 即巿股評

外圍股市向好，美股連升三日，歐洲Stoxx 600指數更五連升，帶挈港股曾再飆近三百點，惟內地上證指數回落，最終港股踢高後回順，半日只升118點收市。

隔夜道指大升逾三百點，恒指裂口高開212點報28900，早段升幅擴至293點，高見28981點，惟A股高開後卻軟，加上29000阻力大，港股升幅亦告收窄，半日最終只升過百點收市。恒指中午收報28807點，升118點或0.41%，大市成交額528億元。

國企指數中午收報10867點，升99點或0.92%。

A股今早反覆，滬深兩市個別發展，上證半日跌0.05%；深成指則微升0.11%。

藍籌股大造好。憧憬新經濟公司續來港上市，港交所(00388)走高0.9%；滙控(00005)漲1%；建行(00939)半日升1.3%；銀河娛樂(00027)中午升1.5%；隔夜布油升逾1%，刺激中海油(00883)半日升3%，為表現最佳藍籌。惟股王騰訊(00700)逆市跌2%；蒙牛(02319)挫3.6%，更跑輸一眾藍籌。

焦點板塊

水泥股：海螺水泥(00914)料中期業績最多升一倍，半日升3.6%，為升幅最大國指成份股。其他水泥股亦向好，華潤水泥(01313)漲4.3%；中國建材(03323)揚3.5%；金隅(02009)走高0.7%。

汽車股：多間公布銷售數據，惟走勢分歧。吉利(00175)上半年銷量增49%，半日升2.9%；華晨(1114)升1.9%；廣汽(02238)也漲1.5%；北汽(01958)則升1.6%；不過，長城汽車(02333)上月銷量6.22萬輛，按年跌3.54%，股價急挫5.9%，為包尾國指成份股；東風(00489)跌1.74%。

焦點股份

小米(01810)：上市翌日獲納入恒指綜合指數沖喜，今早受追捧，股價更上「水面」，最高見18.56元，大升10.5%，半日收報18.3元，升8.9%，也比招股價17元高7.65%，中午成交已高達50.37億元。

光啟科學(00439)：昨日爆升66.7%後，今早再落鑊熱炒，曾高見1.27元，再狂升41.11%，中午收造1.13元，仍大升25.6%，成交高達1.56億元。集團早前宣布主席上周五(6日)購入50萬股，均價為0.56元，涉資28萬元。

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