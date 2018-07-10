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今日 11:11 港股直擊 即巿股評

【輪證贏家】個市...係咪無力呀？

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噚日全日都無做過任何動作，事關有重重謎題尚未解開。今朝早喺巴士度戰友Jack WhatsApp同我講話小米終於都浮咗上水面；到完咗U盤之後，恒指開市報28900點；依家9點57分，恒指繼續上，依家做緊28889點，升200點，勢頭似乎好不錯。

再睇埋下方嘅技術指標，MACD同SlowSTC(14,3)都發出良好訊號，但同時噚日所講嘅20天線跌穿咗條250天線嘅，中短期「死亡交叉」呢？今日呢個交叉唔使計住數，一睇就睇得到；更正嘅係20天線(29297點)亦即係用慣嘅保歷加通道中軸嘛，噚日下晝再睇，就算是升，用20天線/保歷加通道中軸作為第一個check point。假設呢個睇升嘅check point不變，但呢條20天線向下斜，即係話恒指由現價至check point中間呢段距離變得愈嚟愈窄。

BTW，今朝同戰友阿Jack WhatsApp時，開恒指走勢圖，見到由上周五(7月6日)到今日以三粒陽燭砌成嘅「上升通道」，再換上條DMI出嚟，一見到條ADX我就同返阿Jack講叫佢都開嚟睇。還記得上周三(4日)嘅〈【輪證贏家】隻Put輪揸住先啦〉嗎？咁就梗係唔記得啦，問你噚晚食乜都要諗一陣先啦，喺嗰篇文度(自己search啦)有一個表係紀錄由6月15日至上周二(3日)恒指同DMI嘅ADX關係，當時指數跌、ADX升，咁即係代表個市係有力向下；再用同一個方法去度量今次恒指升市，即由上周五開始至今比較恒指同DMI嘅ADX關係(見下表)，相信大家都大概估到恒指今次反彈力度會係點啦！(唔明買本《鐘擺戰策贏港股》，書展有售！哈哈！)

如果依家買Call/牛證博繼續上，最多食多400點上到20天線就好收手；若然淡友開Put/熊證誓言要鋤返個市落去嘅話，又未係時候呀，事關肥牛未夠多；見呢三日嘅高低位由629點落到依家暫時見148點，就知輪證暫時未有運行住啦。

題外話，早兩日喺FB見到老友阿Milk話佢老頭子(即係佢老爸)整親入咗醫院骨科，噚晚同佢whatsapp，佢話醫生講老頭子受傷嘅部分因為發炎，依家要等消炎之後先至可以做手術，我同阿Milk講要照顧好老頭子；老頭子，你都要戒口呀！唔好食雪糕同飲可樂住啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。
電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan

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