港股直擊 即巿股評

隔晚美股急升，港股今早一度升293點，高見28981，惟在二萬九前有阻力，最新升183點，報28871。

騰訊(00700)拖累大市，最新跌1.6%，報389.8元。

那邊廂，小米(01810)上市第二日發威，高開1.2%後持續向上，最新爆升10.5%，報18.56元，較招股價17元高出9.2%，成交已達34億元。

小米昨日首掛低見16元，收報16.8元，失守招股價。

麥格理昨日發表報告，首次給予小米「跑贏大市」評級，目標價30元。

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