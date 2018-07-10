訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:29 港股直擊 即巿股評

騰訊突遭沽壓 小米爆升一成

放大圖片

隔晚美股急升，港股今早一度升293點，高見28981，惟在二萬九前有阻力，最新升183點，報28871。

騰訊(00700)拖累大市，最新跌1.6%，報389.8元。

那邊廂，小米(01810)上市第二日發威，高開1.2%後持續向上，最新爆升10.5%，報18.56元，較招股價17元高出9.2%，成交已達34億元。

小米昨日首掛低見16元，收報16.8元，失守招股價。

麥格理昨日發表報告，首次給予小米「跑贏大市」評級，目標價30元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。